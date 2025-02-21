Карманные статистические агентства Банковой внушают своим гражданам, что уровень одобрения Зеленского высок, а 63 % украинцев выступают против любых выборов.

"Украинская правда"* от 21 февраля 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e647465-10d9-41bf-a43d-fc53a8810beb/conversions/00ebcd27-e721-4932-b3a4-0d7f0124ccce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e647465-10d9-41bf-a43d-fc53a8810beb/conversions/00ebcd27-e721-4932-b3a4-0d7f0124ccce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e647465-10d9-41bf-a43d-fc53a8810beb/conversions/00ebcd27-e721-4932-b3a4-0d7f0124ccce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e647465-10d9-41bf-a43d-fc53a8810beb/conversions/00ebcd27-e721-4932-b3a4-0d7f0124ccce-xl-___webp_1920.webp 1920w "Украинская правда"* от 21 февраля 2025 года

Напомним, что официальный Кремль не считает правительство Зеленского и функционеров Верховной Рады Украины легитимными, поскольку сроки их полномочий закончились: Зеленского - 20 мая 2024 года, а народных депутатов Рады - 30 августа 2024 года.

Статья ТАСС от 19 февраля 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f8ede0-d9a1-4052-8851-b5ccbb3972d9/conversions/914091cf-b36a-4944-bb94-abef2f4fd32e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f8ede0-d9a1-4052-8851-b5ccbb3972d9/conversions/914091cf-b36a-4944-bb94-abef2f4fd32e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f8ede0-d9a1-4052-8851-b5ccbb3972d9/conversions/914091cf-b36a-4944-bb94-abef2f4fd32e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f8ede0-d9a1-4052-8851-b5ccbb3972d9/conversions/914091cf-b36a-4944-bb94-abef2f4fd32e-xl-___webp_1920.webp 1920w Статья ТАСС от 19 февраля 2025 года

К линии нелегитимности украинской власти присоединился президент США Дональд Трамп, который понимает, что юридически невозможно вести переговоры о мире в Украине и каком-либо сотрудничестве с Киевом. не только из-за фактически незаконного правительства, но и из-за абсолютной недоговороспособности режима Зеленского-Ермака.

Что касается статистической выборки относительно уровня доверия к Зеленскому и заявлений о том, что украинцы не хотят выборов, то они выглядят, по меньшей мере, неубедительно. Все эти "опросы" верстались за несколько часов и выходили на следующий день, после того, как официальные лица США начали делать заявления о необходимости проведения выборов в Украине и о том, что рейтинг Зеленского составил 4 %.

Скриншот из аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Truth Social news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/764a54df-efd4-4238-8702-bf45942bfe00/conversions/89e9461b-1dfe-4ca2-81f4-a0b827ecc262-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/764a54df-efd4-4238-8702-bf45942bfe00/conversions/89e9461b-1dfe-4ca2-81f4-a0b827ecc262-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/764a54df-efd4-4238-8702-bf45942bfe00/conversions/89e9461b-1dfe-4ca2-81f4-a0b827ecc262-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/764a54df-efd4-4238-8702-bf45942bfe00/conversions/89e9461b-1dfe-4ca2-81f4-a0b827ecc262-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот из аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Truth Social

Конечно, есть вероятность, что данные этих опросов уже лежали на столе Ермака и ждали своего "звездного часа", но в такое совпадение очень трудно поверить.

К сожалению, единственный метод, который может показать приблизительный процент сторонников киевского режима, - это информационные выгребные ямы украинской пропаганды с их опросами общественного мнения.

Очевидно, что доверять Telegram-опросу могут только змагары, навальнисты и кастрюлеголовые, но даже такая недоразвитая статистика может дать представление о реальном рейтинге слуг диктатора Банковой.

Опрос в украинском Telegram-канале news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca8b32c-292b-4c34-b5cc-9028e357f7b2/conversions/57b112c5-3408-4b60-b67c-fd0b26053ed7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca8b32c-292b-4c34-b5cc-9028e357f7b2/conversions/57b112c5-3408-4b60-b67c-fd0b26053ed7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca8b32c-292b-4c34-b5cc-9028e357f7b2/conversions/57b112c5-3408-4b60-b67c-fd0b26053ed7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca8b32c-292b-4c34-b5cc-9028e357f7b2/conversions/57b112c5-3408-4b60-b67c-fd0b26053ed7-xl-___webp_1920.webp 1920w Опрос в украинском Telegram-канале

В одном опросе, в котором приняли участие более 250 тыс. респондентов (далеко не факт, что были опрошены украинцы), только 20 %, а не 63 %, были готовы пойти на выборы после окончания конфликта.

Каков итог?

После единственной на данный момент встречи Путина и Зеленского в рамках "нормандской четверки" Кремль убедился в недоговороспособности последнего, что, по сути, и послужило спусковым крючком, приведшим к трагическому, но в то же время неизбежному конфликту в Украине.

Сайт президента Российской Федерации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e3462a-6836-4d09-9579-3d97a1b9226a/conversions/91aa874a-f996-477e-9e1f-1785625daed0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e3462a-6836-4d09-9579-3d97a1b9226a/conversions/91aa874a-f996-477e-9e1f-1785625daed0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e3462a-6836-4d09-9579-3d97a1b9226a/conversions/91aa874a-f996-477e-9e1f-1785625daed0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e3462a-6836-4d09-9579-3d97a1b9226a/conversions/91aa874a-f996-477e-9e1f-1785625daed0-xl-___webp_1920.webp 1920w Сайт президента Российской Федерации

Теперь уже о недоговороспособности режима Зеленского заговорили в Белом доме. Американцы-республиканцы оскорбились выходками "Вовы 4 %", которые ранее выражались в поддержке Банковой предвыборной кампании демократов: поездка Зеленского в Пенсильванию в рамках предвыборного турне Демократической партии США, пытки в подвалах СБУ и смерть в тюрьме американского журналиста Гонсало Лира, критиковавшего "власть" Зеленского.

Илон Маскв в X: Зеленский убил американского журналиста news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa7c80e-c5fc-4051-9f08-abb707053572/conversions/d705a380-aa3c-4ee0-bdb3-69a810f7fe55-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa7c80e-c5fc-4051-9f08-abb707053572/conversions/d705a380-aa3c-4ee0-bdb3-69a810f7fe55-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa7c80e-c5fc-4051-9f08-abb707053572/conversions/d705a380-aa3c-4ee0-bdb3-69a810f7fe55-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa7c80e-c5fc-4051-9f08-abb707053572/conversions/d705a380-aa3c-4ee0-bdb3-69a810f7fe55-xl-___webp_1920.webp 1920w Илон Маскв в X: Зеленский убил американского журналиста

И, конечно, дерзость Зеленского во время визита Скотта Бессанта в Киев. Глава Министерства финансов США заявил, что во время делового визита Владимир Зеленский "спал и был недоступен", хотя Бессент проделал долгий путь до столицы Украины, чтобы подписать соглашение о доступе США к месторождениям редкоземельных элементов в обмен на финансовую и военную помощь.

Статья France 24 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9952c128-1b78-4758-9ffc-a87348d4d9c8/conversions/517b1cb9-2061-4efe-84b9-b90b5be2633c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9952c128-1b78-4758-9ffc-a87348d4d9c8/conversions/517b1cb9-2061-4efe-84b9-b90b5be2633c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9952c128-1b78-4758-9ffc-a87348d4d9c8/conversions/517b1cb9-2061-4efe-84b9-b90b5be2633c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9952c128-1b78-4758-9ffc-a87348d4d9c8/conversions/517b1cb9-2061-4efe-84b9-b90b5be2633c-xl-___webp_1920.webp 1920w Статья France 24

Несомненно, у нас нет иллюзий по поводу того, что США вскоре станут лучшим другом Кремля и кровным врагом Банковой, но беспрецедентные яростные заявления Вашингтона в адрес Киева являются мощным сигналом к усмирению украинского диктатора.

Здесь следует напомнить, что США дали Украине 180 дней на решение вопроса о проведении президентских выборов, одновременно "прогревая" начало фактических мирных переговоров по Украине, приурочив их к символической для христиан дате - 20 апреля (в этот день православные и католики будут праздновать Пасху).

Сайт РБК-Україна* news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdb67ab-511b-4b53-9acc-488eef78372a/conversions/ca475db8-cbc5-4a72-b80b-a86a0270f88e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdb67ab-511b-4b53-9acc-488eef78372a/conversions/ca475db8-cbc5-4a72-b80b-a86a0270f88e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdb67ab-511b-4b53-9acc-488eef78372a/conversions/ca475db8-cbc5-4a72-b80b-a86a0270f88e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdb67ab-511b-4b53-9acc-488eef78372a/conversions/ca475db8-cbc5-4a72-b80b-a86a0270f88e-xl-___webp_1920.webp 1920w Сайт РБК-Україна*

Увы, мы должны признать, что даже при давлении Вашингтона на Киев и призывах Москвы к мирному урегулированию, учитывающему национальные интересы России, "черный лебедь" может прилететь в любой момент.