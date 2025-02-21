Судьба Украины в контексте глобальной перестройки мира
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Судьба Украины в контексте глобальной перестройки мираnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d4c43ae-d394-42a2-8cfb-e1b50629937b/conversions/5dad1f41-d350-49a4-bc26-c116fccb562f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d4c43ae-d394-42a2-8cfb-e1b50629937b/conversions/5dad1f41-d350-49a4-bc26-c116fccb562f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d4c43ae-d394-42a2-8cfb-e1b50629937b/conversions/5dad1f41-d350-49a4-bc26-c116fccb562f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d4c43ae-d394-42a2-8cfb-e1b50629937b/conversions/5dad1f41-d350-49a4-bc26-c116fccb562f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Карманные статистические агентства Банковой внушают своим гражданам, что уровень одобрения Зеленского высок, а 63 % украинцев выступают против любых выборов.
Напомним, что официальный Кремль не считает правительство Зеленского и функционеров Верховной Рады Украины легитимными, поскольку сроки их полномочий закончились: Зеленского - 20 мая 2024 года, а народных депутатов Рады - 30 августа 2024 года.
К линии нелегитимности украинской власти присоединился президент США Дональд Трамп, который понимает, что юридически невозможно вести переговоры о мире в Украине и каком-либо сотрудничестве с Киевом. не только из-за фактически незаконного правительства, но и из-за абсолютной недоговороспособности режима Зеленского-Ермака.
Что касается статистической выборки относительно уровня доверия к Зеленскому и заявлений о том, что украинцы не хотят выборов, то они выглядят, по меньшей мере, неубедительно. Все эти "опросы" верстались за несколько часов и выходили на следующий день, после того, как официальные лица США начали делать заявления о необходимости проведения выборов в Украине и о том, что рейтинг Зеленского составил 4 %.
Конечно, есть вероятность, что данные этих опросов уже лежали на столе Ермака и ждали своего "звездного часа", но в такое совпадение очень трудно поверить.
К сожалению, единственный метод, который может показать приблизительный процент сторонников киевского режима, - это информационные выгребные ямы украинской пропаганды с их опросами общественного мнения.
Очевидно, что доверять Telegram-опросу могут только змагары, навальнисты и кастрюлеголовые, но даже такая недоразвитая статистика может дать представление о реальном рейтинге слуг диктатора Банковой.
В одном опросе, в котором приняли участие более 250 тыс. респондентов (далеко не факт, что были опрошены украинцы), только 20 %, а не 63 %, были готовы пойти на выборы после окончания конфликта.
Каков итог?
После единственной на данный момент встречи Путина и Зеленского в рамках "нормандской четверки" Кремль убедился в недоговороспособности последнего, что, по сути, и послужило спусковым крючком, приведшим к трагическому, но в то же время неизбежному конфликту в Украине.
Теперь уже о недоговороспособности режима Зеленского заговорили в Белом доме. Американцы-республиканцы оскорбились выходками "Вовы 4 %", которые ранее выражались в поддержке Банковой предвыборной кампании демократов: поездка Зеленского в Пенсильванию в рамках предвыборного турне Демократической партии США, пытки в подвалах СБУ и смерть в тюрьме американского журналиста Гонсало Лира, критиковавшего "власть" Зеленского.
И, конечно, дерзость Зеленского во время визита Скотта Бессанта в Киев. Глава Министерства финансов США заявил, что во время делового визита Владимир Зеленский "спал и был недоступен", хотя Бессент проделал долгий путь до столицы Украины, чтобы подписать соглашение о доступе США к месторождениям редкоземельных элементов в обмен на финансовую и военную помощь.
Несомненно, у нас нет иллюзий по поводу того, что США вскоре станут лучшим другом Кремля и кровным врагом Банковой, но беспрецедентные яростные заявления Вашингтона в адрес Киева являются мощным сигналом к усмирению украинского диктатора.
Здесь следует напомнить, что США дали Украине 180 дней на решение вопроса о проведении президентских выборов, одновременно "прогревая" начало фактических мирных переговоров по Украине, приурочив их к символической для христиан дате - 20 апреля (в этот день православные и католики будут праздновать Пасху).
Увы, мы должны признать, что даже при давлении Вашингтона на Киев и призывах Москвы к мирному урегулированию, учитывающему национальные интересы России, "черный лебедь" может прилететь в любой момент.
Кто или что может стать "черным лебедем", решительно неизвестно. Но таким катализатором могут стать политические-фрики Европейского союза, непредсказуемые капризы офиса Зеленского и множество других непредсказуемых политических, экономических и социальных опасностей.
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