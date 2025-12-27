3.71 BYN
Сугробы в человеческий рост: на Камчатке из-за метелей сложилась чрезвычайная ситуация
Автор:Редакция news.by
Все экстренные службы мобилизованы на борьбу со стихией на Камчатке. Там снежный апокалипсис: сугробы местами достигают высоты в человеческий рост. Из-за метелей в регионе закрыт аэропорт, а все местные рейсы перенаправлены в Хабаровск.
Не работают школы: новогодние каникулы начались досрочно. Общественный транспорт практически парализован: путь автобусам на маршрутах приходится прокладывать бульдозерами. Расчистить тротуары вручную невозможно: автомобилям всюду приходится делить проезжую часть с пешеходами, которые пытаются добираться до работы.