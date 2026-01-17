Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сугробы высотой в четыре этажа: Камчатка в плену снежного апокалипсиса

Настоящий снежный апокалипсис на Камчатке. Сугробы достигают четвертых этажей - это абсолютный рекорд по осадкам за последние 30 лет. Жители Петропавловска-Камчатского рьяно борются со стихией.

Изображение
Мужчина пытается откопать машину

В социальных сетях разлетается видео с мужчиной, который пытается откопать машину из-под 5-метровой толщи снега.

Самым актуальным транспортом на дорогах, как шутливо отмечают интернет-пользователи, стала упряжка.

