3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Сугробы высотой в четыре этажа: Камчатка в плену снежного апокалипсиса
Автор:Редакция news.by
Настоящий снежный апокалипсис на Камчатке. Сугробы достигают четвертых этажей - это абсолютный рекорд по осадкам за последние 30 лет. Жители Петропавловска-Камчатского рьяно борются со стихией.
В социальных сетях разлетается видео с мужчиной, который пытается откопать машину из-под 5-метровой толщи снега.
Самым актуальным транспортом на дорогах, как шутливо отмечают интернет-пользователи, стала упряжка.