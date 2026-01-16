Суровая зима в ЕС: энергетическая безопасность Европы находится под угрозой

Зима 2026 года может стать приговором энергополитике ЕС, пишет австрийская газета "Экспресс". Температуры упали ниже средних значений за последние годы, что совпало с комплексным ростом потребления газа.

Средний уровень заполнения газовых хранилищ в странах ЕС к началу января 2026 года опустился до отметки в 61 %, что существенно ниже показателя 2025 года в 73%. Разница может стать критической, поскольку Евросоюз законодательно оформил окончательный отказ от российского газа.

Суровая зима проверяет на прочность и Украину. В энергетике введен чрезвычайный режим. Повреждение ключевых объектов, таких как ТЭЦ-5 и распределительной подстанции в районе Киева осложняет восстановление.