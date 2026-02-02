3.75 BYN
Сверхзвуковые полеты над Прибалтикой: НАТО снова проводит учения в Эстонии
Автор:Редакция news.by
Эстония снова в роли тренировочного полигона: 2 февраля стартовали очередные учения НАТО. До 8 февраля в стране будут отрабатывать полеты истребителей стран Альянса на малой высоте и на сверхзвуковой скорости.
Генштаб не исключает, что некоторые маршруты будут проходить над населенными пунктами, хотя обещает, по возможности, избегать таких районов. Сообщается, что маневры согласованы с гражданской аэронавигацией.
Как заявляет пресс-служба Генштаба сил обороны Эстонии, все тренировочные полеты необходимы для обеспечения готовности самолетов НАТО к реагированию на воздушные инциденты.