Сверхзвуковые полеты над Прибалтикой: НАТО снова проводит учения в Эстонии

Эстония снова в роли тренировочного полигона: 2 февраля стартовали очередные учения НАТО. До 8 февраля в стране будут отрабатывать полеты истребителей стран Альянса на малой высоте и на сверхзвуковой скорости.

Генштаб не исключает, что некоторые маршруты будут проходить над населенными пунктами, хотя обещает, по возможности, избегать таких районов. Сообщается, что маневры согласованы с гражданской аэронавигацией.