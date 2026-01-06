Свобода слова по-американски: с экрана телевизора прямо в полицейский участок

Чего стоят заокеанские байки о свободе слова, сейчас вам наглядно покажем. После похищения США законно избранного президента Венесуэлы американские граждане вышли на протест. Группа активистов устроила митинг против действий Трампа. Местный канал решил взять интервью у одной из протестующих. И вот в одно мгновение она говорит о преступлениях администрации Трампа, а в другое - ей крутят руки полицейские.

"Это также наш долг, долг народа - выступать вместе и противостоять режиму Трампа, администрации Трампа, которые совершают преступления как здесь, в США, так и против народа Венесуэлы", - высказалась протестующая.

На заднем фоне можете увидеть полицейскую машину. Активистка была арестована двумя офицерами полиции Гранд-Рапидс. Это видно на видео, и один из офицеров сообщает ей, что она арестована.