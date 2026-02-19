3.74 BYN
"Свобода слова - полная хрень": неожиданное откровение Макрона о главном постулате демократии
Автор:Редакция news.by
Свобода слова по Макрону: президент Франции неожиданно откровенно высказался о главном постулате демократии.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
"Свобода слова - это полная хрень, если никто не знает, как вас направляют в рамках этой так называемой свободы слова от одного ненавистнического высказывания к другому. Я просто хочу прозрачного понимания этих высказываний и, кстати говоря, я хочу своего рода общественного порядка".
А еще провел аналогию между НАТО и спинальной лягушкой, подчеркнув сомнения в жизнеспособности альянса в современных условиях.