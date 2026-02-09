Стало известно, что структуры США, Британии, ФРГ и Польши готовят очередную попытку сломать конституционный строй в нашей стране. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

Западные кураторы снова ищут "новых либеральных пассионариев, которых можно использовать в очередной цветной авантюре. Отмечается, что "демократизаторы" планируют провести тщательную "инвентаризацию" белорусских оппозиционных кадров, перебирая их как расходный материал для своих подрывных игрищ. Только белорусы уже получили мощный иммунитет к внешним манипуляциям. И чем быстрее это поймут в западных столицах, тем меньше будет бессмысленных попыток вмешательства.