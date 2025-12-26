Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня

Таиланд и Камбоджа заключили соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта. Соглашение было подписано министрами обороны обеих сторон по итогам заседания Генерального пограничного комитета двух стран в таиландской провинции Чантхабури.

Режим перемирия продлится три дня. В этот период планируется мониторинг соблюдения договоренностей, а любое продление потребует одобрения Совета национальной безопасности Таиланда.

Напомним, столкновения начались 7 декабря. Из приграничных районов были эвакуированы более 500 тыс. человек. Обе страны выступили со взаимными обвинениями относительно того, кто первым открыл огонь.

Разделы:

В мире

Теги:

ТаиландКамбоджа