3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня
Автор:Редакция news.by
Таиланд и Камбоджа заключили соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта. Соглашение было подписано министрами обороны обеих сторон по итогам заседания Генерального пограничного комитета двух стран в таиландской провинции Чантхабури.
Режим перемирия продлится три дня. В этот период планируется мониторинг соблюдения договоренностей, а любое продление потребует одобрения Совета национальной безопасности Таиланда.
Напомним, столкновения начались 7 декабря. Из приграничных районов были эвакуированы более 500 тыс. человек. Обе страны выступили со взаимными обвинениями относительно того, кто первым открыл огонь.