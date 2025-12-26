Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня

Таиланд и Камбоджа заключили соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта. Соглашение было подписано министрами обороны обеих сторон по итогам заседания Генерального пограничного комитета двух стран в таиландской провинции Чантхабури.

Режим перемирия продлится три дня. В этот период планируется мониторинг соблюдения договоренностей, а любое продление потребует одобрения Совета национальной безопасности Таиланда.