3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Таиланд и Камбоджа сообщили о первых погибших и раненых
Автор:Редакция news.by
Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи превзошли по своим масштабам те, что велись летом. Из опасной зоны эвакуированы 60 тыс. человек.
Таиланд сообщает о гибели двух мирных жителей и десятках раненых среди военных. Камбоджа информирует о четырех жертвах среди мирного населения и более чем о сотне раненых солдат. Стороны ведут взаимные обстрелы с применением систем залпового огня, а для бомбардировок военных целей активно применяются ВВС.
Премьер Таиланда распустил парламент: на период до выборов нового Кабинет министров обретает статус временного правительства и не имеет права заключать какие-либо договоры, включая мирные соглашения. Белый дом, однако, надеется в ближайшие дни вновь примирить конфликтующие королевства.