Таиланд и Камбоджа сообщили о первых погибших и раненых

Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи превзошли по своим масштабам те, что велись летом. Из опасной зоны эвакуированы 60 тыс. человек.

Таиланд сообщает о гибели двух мирных жителей и десятках раненых среди военных. Камбоджа информирует о четырех жертвах среди мирного населения и более чем о сотне раненых солдат. Стороны ведут взаимные обстрелы с применением систем залпового огня, а для бомбардировок военных целей активно применяются ВВС.