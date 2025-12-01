3.72 BYN
Таиланд, Индонезия, Малайзия страдают от наводнений и оползней
Автор:Редакция news.by
Стихия продолжает бушевать сразу в трех странах Юго-Восточной Азии. Проливные дожди и штормовой ветер стали причиной наводнений и многочисленных оползней.
В Индонезии число официально подтвержденных жертв уже составило 435 человек, признаны погибшими 170 тайцев. Три человека погибли в Малайзии.
Общее число пострадавших превысило 4 млн: в Индонезии и Таиланде стихия уничтожила или серьезно повредила десятки тысяч домов и тысячи гектаров сельхозугодий. Крестьяне лишились скота и домашней птицы.
В пострадавших регионах Индонезии возникли проблемы с поставками продовольствия, и люди страдают от голода. Бедствия такого масштаба в регионе не случалось уже несколько десятилетий.