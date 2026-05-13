Таиланд может сократить срок безвизового пребывания до 30 дней
Автор:Редакция news.by
Правительство Таиланда планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Основная цель - борьба с нелегальной трудовой деятельностью и трансграничной преступностью, которые участились на фоне упрощенного въезда.
Власти отмечают, что, согласно статистике, около 90 % туристов покидают страну в течение месяца, поэтому нововведение не затронет интересы большинства путешественников.
Тем, кто планирует оставаться в королевстве дольше, придется оформлять специальные визы заранее. Впрочем, пока неизвестно, когда именно эти изменения вступят в силу.