Таиланд может сократить срок безвизового пребывания до 30 дней

Правительство Таиланда планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Основная цель - борьба с нелегальной трудовой деятельностью и трансграничной преступностью, которые участились на фоне упрощенного въезда.

Власти отмечают, что, согласно статистике, около 90 % туристов покидают страну в течение месяца, поэтому нововведение не затронет интересы большинства путешественников.