Таиланд перекрыл поставки топлива в Камбоджу
Автор:Редакция news.by
Таиланд перекрывает поставки стратегических грузов в Камбоджу на фоне обострения приграничного конфликта, информирует газета The Nation.
Страна попросила всех нефтетрейдеров прекратить экспорт энергоресурсов. Бангкок сократил поставки топлива с июля 2025 года "на 100 %".
По сообщениям министра информации Камбоджи, в конфликте на границе с Таиландом погибли 12 камбоджийцев, 74 ранены. Более 400 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Возобновившийся вооруженный конфликт на границах между странами продолжается уже более недели.