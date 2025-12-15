Таиланд перекрыл поставки топлива в Камбоджу

Страна попросила всех нефтетрейдеров прекратить экспорт энергоресурсов. Бангкок сократил поставки топлива с июля 2025 года "на 100 %".

По сообщениям министра информации Камбоджи, в конфликте на границе с Таиландом погибли 12 камбоджийцев, 74 ранены. Более 400 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Возобновившийся вооруженный конфликт на границах между странами продолжается уже более недели.