Таиланд ударил по военному объекту в провинции Камбоджи

Истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по военному объекту Вооруженных сил Камбоджи в провинции Поусат. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, в ходе операции в субботу было поражено здание казино, которое камбоджийские военные использовали для сосредоточения своих сил.

Таиланд в ходе обострения пограничного конфликта нанес удары по четырем казино, расположенным на территории Камбоджи. В Бангкоке утверждают, что они были переоборудованы в передовые командные центры, используемые для управления боевыми действиями, запуска беспилотников, управления системами противодействия беспилотникам и нанесения артиллерийских ударов по территории Таиланда.