Американского журналиста Такера Карлсона хотят признать в США иноагентом. Об этом журналист сам заявил в соцсетях. Карлсон не исключает, что уголовное преследование в отношении него может быть начато из-за его критических высказываний по поводу военной агрессии США и Израиля против Ирана. Он также утверждает, что американская разведка в настоящее время готовит для Министерства юстиции США соответствующий отчет о его деятельности.



Карлсон подчеркнул, что не является агентом иностранного государства и никогда не принимал деньги от правительств каких-либо стран. Напомним, ранее журналист осудил нападение США на Иран, за что подвергся критике со стороны президента США Дональда Трампа.