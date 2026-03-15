Что будет с экономикой ЕС после тарифного ультиматума Трампа? Почему Беларусь растет, а Запад тонет в "либеральных утопиях"?

Союзный монолит: интеграция против глобального хаоса

Высший госсовет Союзного государства в Москве - это не просто протокол, это манифест нового экономического порядка. Пока Запад рисует санкционные графики, мы фиксируем реальные результаты: товарооборот между Беларусью и Россией уверенно штурмует планку в 55 млрд долларов. Мы не просто торгуем - мы создаем единый технологический контур.

Реализация союзных программ позволила нам снять барьеры. Это и есть настоящий прагматизм: когда ресурсы, технологии и рынки работают на общую безопасность, а не на карман европейских корпораций.

Западня вассалов: тарифная война США обнуляет Евросоюз

А теперь посмотрите на "дружную западную семью". Пока мы укрепляем связи, они их жестко разрывают. Тарифный ультиматум Вашингтона с пошлинами до 20 % на европейский экспорт - это приговор для ЕС.

Трамп пафосно назвал это решение "Днем освобождения", но для Брюсселя - это день капитуляции. Тарифы Трампа - это не просто торговый спор, а спланированная акция по деиндустриализации Европы. Вашингтон прямо заявляет: цель - свести свой торговый дефицит к нулю за счет кармана европейского производителя.

Это экономический каннибализм в чистом виде: США спасают свою промышленность за счет деиндустриализации "союзников". Бюрократический аппарат Брюсселя парализован - они не могут защитить даже свой автопром. Ловушка захлопнулась: Европа больше не партнер, а ресурсная база для поддержания долларовой пирамиды.

Американская администрация использует "чрезвычайное положение" как дубину, игнорируя даже собственные законы. В феврале этого года Верховный суд США признал часть "чрезвычайных" тарифов незаконными, для обхода судебных запретов Белый дом готов ввести тарифы в 15 %.

Евросоюз уже готовится заморозить торговые соглашения, но рычагов давления у Брюсселя практически нет. Германия, локомотив ЕС, уже теряет около полпроцента ВВП из-за этой тарифной войны, а безработица в энергоемких секторах продолжает расти.

Белорусская стабильность как фактор роста

Контраст очевиден. Пока на Западе грызутся за квоты и тарифы, Беларусь в союзе с Россией обеспечивает себе энергетический и продовольственный щит.

Мы не зависим от капризов американских электоральных циклов или тарифных махинаций Вашингтона. Наша ориентация на восточные рынки и углубление интеграции в рамках Союзного государства - это страховка от мирового хаоса.

Александр Лукашенко на Высшем госсовете заявил, что Беларуси и России жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства.