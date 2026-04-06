Тегеран обвинил МАГАТЭ в преступном бездействии

Официальный Тегеран обвиняет МАГАТЭ в преступном бездействии из-за отсутствия реакции этой организации на удары по ядерным объектам Ирана.

За последние 30 дней атакам Израиля и США подверглись все атомные центры персов, некоторые - по несколько раз. Утечки радиоактивных материалов угрожают не только Ирану, но и региону в целом: экологи предупреждают, что загрязнение способно погубить источники пресной воды, а это может превратить большую часть Ближнего Востока в безлюдную область.

МАГАТЭ не выступало ни с предупреждениями, ни с требованиями, которые адресовались бы агрессорам.

И сегодня же в Тегеране заявили, что в спасательной операции США, проведенной в пограничных районах Ирана, много подозрительного: персы считают, что американцы могли охотиться на обогащенный уран, а не искать своего летчика.

Как сообщает агентство IRNA, Иран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны, состоящий из 10 пунктов. Также Тегеран отверг предложение о перемирии, подчеркнув, что необходимо добиться постоянного прекращения войны.