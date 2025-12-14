Теракт на Хануку: на пляже в Австралии неизвестные расстреляли десятки человек

В Австралии на пляже Бонди Бич в Сиднее устроено массовое нападение на людей: их расстреливали из огнестрельного оружия. Сообщения о количестве погибших до сих пор противоречивые - от трех до десяти жертв. Среди них есть дети.



Десятки человек получили ранения. Прозвучало как минимум 12 выстрелов. События развивались поистине драматично: так, случайный прохожий кинулся на одного из стрелков и голыми руками отобрал винтовку.