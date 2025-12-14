3.72 BYN
Теракт в Сиднее: 16 человек стали жертвами кровавой стрельбы
Автор:Редакция news.by
До 16 выросло число погибших в результате теракта в Сиднее. Как заявляют в полиции, устроили кровавую стрельбу на пляже отец и сын. Уточняется, что мужчинам 50 и 24 года.
Один из нападавших застрелен при задержании, а второй получил ранение и госпитализирован в критическом состоянии.
14 декабря на сиднейском пляже Бондай преступники напали на еврейскую общину. Порядка 2 тыс. ее представителей отмечали начало Хануки. По словам очевидцев, нападавшие произвели до полусотни выстрелов. Кроме того, они планировали устроить взрыв. Рядом с местом теракта полиция нашла несколько самодельных бомб.