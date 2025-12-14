Теракт в Сиднее: 16 человек стали жертвами кровавой стрельбы

До 16 выросло число погибших в результате теракта в Сиднее. Как заявляют в полиции, устроили кровавую стрельбу на пляже отец и сын. Уточняется, что мужчинам 50 и 24 года.

Один из нападавших застрелен при задержании, а второй получил ранение и госпитализирован в критическом состоянии.