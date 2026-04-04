Территория АЭС "Бушер" в Иране попала под обстрел США и Израиля

В Иране территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Один из сотрудников погиб. Об этом сообщает организация по атомной энергии исламской республики. Взрывная волна и осколки задели одно из зданий, но основные системы не повреждены. Отмечается, что это уже четвертая атака на "Бушер" за все время эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В Иране предупреждают, что станция находится в эксплуатации и содержит большое количество радиоактивных материалов. Любое серьезное повреждение может привести к крупной ядерной аварии с последствиями для всего региона. Об этом неоднократно предупреждала и Москва. Росатом вывозит своих сотрудников, сейчас завершающий этап эвакуации.

Алексей Лихачев, гендиректор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Россия):

"Ситуация в "Бушере" не успокаивается. Мы фиксируем взрывы буквально в сотнях метров, в 700-900 метрах от жилого поселка. Ясно, что конфликт эскалируется, естественно, это вызывает серьезную озабоченность. Мы готовимся к финальной, крупной волне эвакуации на этой неделе. С территории "Бушера" планируется вывезти более 200 человек. Мы не будем полностью покидать территорию. Там останутся только добровольцы, в том числе члены нашей службы безопасности. Однако такова специфика этой работы: ядерный объект просто нельзя оставлять без присмотра".

МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиации