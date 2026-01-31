3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
The Daily Express: В Британии растет заболеваемость туберкулезом
Автор:Редакция news.by
В Великобритании фиксируют резкий рост заболеваемости туберкулезом, тревогу бьет популярное издание The Daily Express. Газета приводит данные Национального агентства по безопасности здравоохранения.
Сообщается, что в 2025 году в Великобритании было зарегистрировано почти 5,5 тыс. случаев заболевания, что на 25 % превышает показатель 2022 года.
В качестве причин эксперты указывают два фактора: приток мигрантов из территорий, где туберкулез остается широко распространенным заболеванием, а также неблагоприятные социально-бытовые условия, которые сохраняются в ряде районов страны.