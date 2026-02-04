3.74 BYN
TikTok разрушил версию о "российском следе" в выборах в Румынии
Автор:Редакция news.by
Конгресс США разоблачил вмешательство Еврокомиссии по меньшей мере в 8 выборов в шести европейских странах.
Основатель Telegram, комментируя доклад по итогам расследования юридического комитета палаты представителей подчеркнул, что Еврокомиссия подвергала цензуре политических оппонентов в этих государствах.
При этом администрация TikTok в отчете для Еврокомиссии не смогла подтвердить заявления румынских властей о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Румынии в декабре 2024 года. Соцсеть заявила, что не нашла и не получила никаких доказательств скоординированной сети из 25 тыс. аккаунтов, связанных с кампанией Джорджеску.
