TikTok разрушил версию о "российском следе" в выборах в Румынии

При этом администрация TikTok в отчете для Еврокомиссии не смогла подтвердить заявления румынских властей о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Румынии в декабре 2024 года. Соцсеть заявила, что не нашла и не получила никаких доказательств скоординированной сети из 25 тыс. аккаунтов, связанных с кампанией Джорджеску.