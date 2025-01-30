То, чего не должно было быть - какие меры предпринимают в США после авиакатастрофы

По поводу авиакатастрофы в США спасатели продолжают работать на месте крушения под Вашингтоном. Пока что удалось найти чуть более 30 тел погибших. Спасательная операция официально переквалифицирована в поисковую. Надежды найти выживших нет. По информации СМИ, диспетчер, отвечавший за сопровождение полетов, задержан.

Подробности о катастрофе, которая поразила всех, рассказал Евгений Белоусов.

Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном стала крупнейшей за последние 15 лет в США. Причем произошла она в одном из самых строго контролируемых воздушных пространств в мире - в 5 км к югу от Белого дома и Капитолия.

Рейс авиакомпании American Airlines заходил на посадку в аэропорту Рейгана, когда в него врезался вертолет армии США. Момент столкновения попал на камеру наблюдения одного из зданий. На записи видно, что вертолет буквально протаранил лайнер, после чего произошла вспышка, и горящие обломки упали в реку Потомак.

На борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете было 3 военных. Выживших, вопреки изначальным данным, в катастрофе нет. На месте продолжается спасательная операция. На реку спущены десятки спасательных лодок, работают катера.

Температура воды едва превышает 1 градус - в таких условиях люди, даже если пережили падение, скорее всего столкнулись с холодовым шоком и утонули.

Джон Доннелли, начальник пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия (США):

"Несмотря на все усилия, сейчас мы находимся на этапе перехода от спасательной операции к поисковой. На данный момент мы не считаем, что в результате аварии кто-либо выжил. Мы извлекли десятки человек из самолета и одного из вертолета. Окружной офис судебно-медицинской экспертизы возглавил работу по идентификации этих тел и поиска их близких".

Затронула эта трагедия и Москву. На борту находились фигуристы, среди тренеров - уроженцы России. Печальные вести подтвердили в Кремле.

"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", - отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе российских и американских граждан.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на позднее время, незамедлительно отреагировал на произошедшее - он заявил, что внимательно следит за ситуацией. При этом по его словам, ЧП можно было бы избежать, если бы военный вертолет изменил свой курс.

Наверное, родственники и друзья погибших не это хотели узнать из уст своего президента. Но сейчас они в шоке и до сих пор не могут поверить, что все произошедшее правда.

Сейчас рано говорить о причинах трагедии. Одни говорят, что виновники случившегося - армейские летчики: те якобы воспользовались своим приоритетным правом на полеты в вашингтонском небе, но в известность диспетчеров не поставили.

Другие винят диспетчера. Говорят, что вместо того, чтобы спрашивать у экипажа вертолета, видят ли они самолет, нужно было просто увести их с курса. Но, увы, у произошедшего нет сослагательного наклонения, зато есть последствия.

Наверняка эта история станет причиной не одного суда, уже сейчас разные ответственные, а точнее безответственные инстанции начинают обвинять друг друга в нарушениях правил полета.

А вот для господина Трампа это прекрасная возможность заработать политические очки. Подскажем, например, тот может заявить, что нынешняя трагедия никогда бы не произошла, если бы Байден все не проспал, а Штаты вкладывали деньги в обучение и обеспечение собственной армии и гражданской авиации.