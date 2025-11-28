Только по предъявлению паспорта: в ЕС вводят новые ограничительные меры для пользователей Сети

Европарламент одобрил новый ограничительный закон: вскоре доступ в интернет на территории ЕС будет возможен только по предъявлению паспорта. Делается это, формально, для защиты детей, но фактически для того, чтобы доступ в Сеть перестал быть анонимным.



Такая мера лежит в русле ограничительных и контрольно-полицейских инициатив европейских властей. В октябре здесь готовились ввести "чат-контроль": он предполагал вменять провайдерам в обязанность читать всю переписку пользователей еще до того, как сообщение отправится адресату. Тогда отклонила данный закон Германия. Однако уже в ноябре этот вопрос вновь вернулся в повестку дня.



По инициативе датчан закон о "чат-контроле" дорабатывается и будет вскоре подготовлен к повторному рассмотрению: изменения в нем предполагаются только косметические, так что тотальная цензура в Старом Свете теперь совсем рядом.