Топливный кризис: рекордные цены на горючее в Гонконге, отмена рабочих дней на Филиппинах

Топливный кризис охватывает все больше стран. Цены на горючее повсеместно неуклонно растут.

Рекордными они стали в Гонконге, где литр обходится почти в 4 доллара. Немного отстают Дания, Сингапур, Норвегия - там стоимость литра составляет почти 1 доллар США.



Филиппины стали первой страной, которая ввела чрезвычайное положение в связи с острой нехваткой нефтепродуктов. Здесь сокращают или отменяют рабочие дни, а в городах резко снизился автотрафик. Экономия энергии - главная забота и многих других правительств.

Южная Корея призывает граждан принимать душ как можно реже и быстрее. Здесь готовятся запретить экспорт нефтепродуктов, что приведет к остановке производства химикатов. Япония извлекла 80 млн баррелей из своих стратегических резервов: этого хватит лишь на полтора месяца. У Вьетнама запасов нефти осталось на 20 дней.