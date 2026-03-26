Топливный кризис: во многих странах все острее ощущается дефицит горючего

Филиппины стали первой страной планеты, которая ввела чрезвычайное положение в связи с острой нехваткой нефтепродуктов. Причиной дефицита является конфликт на Ближнем Востоке. Большая часть энергоресурсов поступала на архипелаг через Ормузский пролив, который сейчас полностью блокирован.

В крупных филиппинских городах, включая столицу Манилу, основным действующим видом общественного транспорта стали людские ноги. До работы местные жители добираются почти исключительно пешком.

Топливный кризис в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе приобретает все большую остроту. В Австралии горючего на заправках часто просто нет. Самым массовым преступлением в стране стала кража бензина из припаркованных автомобилей. Из-за масштаба проблемы у полиции нет никакой возможности ей противостоять.

В Индии к бензоколонкам вытянулись бесконечные очереди: бензина и дизеля в стране осталось на несколько дней, от силы - на неделю.