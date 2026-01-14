Торговое соглашение США и ЕС под угрозой срыва

Европарламент отложил обсуждение по вопросу торгового соглашения с США. Причиной стали заявления Трампа о возможной аннексии Гренландии.



Соглашение, заключенное между Брюсселем и Вашингтоном прошлым летом, предусматривает отмену пошлин ЕС на американские промышленные товары в обмен на снижение Вашингтоном пошлин на европейские автомобили.



США часть договоренностей уже выполнили, ЕС пока этого не сделал, поскольку его институты еще должны утвердить свою позицию по предложению Еврокомиссии. Между тем давление на Брюссель усиливается. Вашингтон может в любой момент отказаться от своих уступок.