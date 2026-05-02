Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: хроника событий

2 мая 2014 года стало поворотным моментом в истории Одессы, превратив город в арену острого идеологического противостояния. На фоне политической нестабильности в стране центр города оказался разделен между сторонниками антимайдана, базировавшимися на Куликовом поле, и промайдановскими активистами, включая радикальные организации и футбольных ультрас.

Подготовка и эскалация

Напряжение в городе нарастало за несколько недель до трагедии. По свидетельствам очевидцев, вокруг Одессы были установлены блокпосты, на которых неизвестные лица проводили досмотр транспорта. Местные власти, в частности, губернатор Владимир Немировский, обвинялись в содействии прибытию и размещению организованных групп активистов с Майдана.

В день событий, когда в городе ожидался футбольный матч, промайдановские силы анонсировали "марш единства". Параллельно с этим руководство правоохранительных органов было собрано на длительное совещание в прокуратуре, что, по мнению участников, было попыткой отстранить силовиков от контроля за ситуацией на улицах.

Дмитрий Фучеджи, экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Одесской области:

"Губернатор Немировский, виновник всего этого, неоднократно обращался к руководству, к моему начальнику, по поводу разгона Куликова поля. И получал ответ, что это невозможно в условиях Одессы. Тогда он начал стягивать людей с Майдана. Встретившись с Парубием, он подтянул людей с Майдана на 13 блокпостов (это в пределах 700–800 человек.) Он начал кормить их в здании администрации, проводил совещания с бригадирами, обеспечивал горюче-смазочными материалами и так далее. Сначала говорил, что это контроль за деятельностью работников милиции. Но после приезда Парубия, когда стали раздавать бронежилеты пятого класса, которые защищают от АК, стала просматриваться другая мысль: они готовятся к чему-то. Но когда это будет и к чему именно, нам было неизвестно".

После этого всех руководителей собрали на совещание в прокуратуру, вспоминает Дмитрий Фучеджи. "Посадили, отключили телефоны, 3 часа в закрытом режиме проводили какое-то бредовое совещание с участием работников Генеральной прокуратуры. Понял, что нас нужно было удержать от событий, которые происходили на улице", - предположил он.

Столкновения в центре города

К середине дня ситуация переросла в открытое противостояние. Промайдановские активисты, экипированные щитами, касками, бронежилетами и дубинками, начали движение по городу.

Активист антимайдана вспоминает: "Шли колонны: 20 человек, 5 человек со щитами впереди, а остальные просто одеты по гражданке. Никакого оружия не было, только кулаки. Выходим, смотрим, дорога на Бунина перекрыта. Стоит на изготовке сотня Евромайдана. Я как посмотрел, как они экипированы: у каждого металлические самодельные щиты, армейские каски, бронежилеты. Экипированы по полной программе. У каждого дубинки, металлические прутья. И за этой стеной щитов они уже ждали нас в построении "черепаха".

Столкновения начались в районе Греческой площади. Очевидцы отмечают, что радикально настроенные группы действовали слаженно, используя опыт уличных боев, полученный во время событий в Киеве.

Алексей Албу, депутат Одесского областного совета VI созыва ( 2010-2014 гг.):

"За полторы недели до этого страшного события у нас появилось большое количество блокпостов с неизвестными людьми. Для нас это были чужаки: власть пригнала боевиков с Майдана, окружили Одессу, фактически перекрыв все дороги. На сессии депутаты областного совета задавали вопрос новому начальнику Одесского областного управления полиции Петру Луцюку, что это за люди, на каком основании они тормозят автотранспорт и производят досмотр? И он сказал, что сидит губернатор, все вопросы к нему. Получается, местная власть в лице нового губернатора Владимира Немировского организовывала приезд этих боевых групп, размещала их, поила, кормила, оплачивала суточные, т. е. обеспечивала их деятельность".



По его словам, позже в Сети появилась аудиозапись разговора Игоря Болянского с одним из лидеров Евромайдана Дмитрием Гуменюком, которая доказывает, что вся ответственность полностью лежит на представителях действовавшей на тот момент власти.

События на Куликовом поле

После столкновений в центре города толпа направилась к Куликову полю, где располагался палаточный лагерь антимайдана. Часть людей, находившихся в лагере, попыталась укрыться в здании Дома профсоюзов.

Согласно свидетельствам, здание было заблокировано, а входы забаррикадированы остатками палаточного городка. Вскоре в окна здания полетели бутылки с зажигательной смесью, дымовые шашки и светошумовые гранаты. Очевидцы сообщают о случаях жестокого обращения с людьми, пытавшимися спастись из горящего здания, в том числе о добивании тех, кто выпадал из окон.

Владимир Грубник, активист антимайдана:

"Укронацисты действовали крайне агрессивно, слаженно, собранно. По принципу: победа любит подготовку. Там действовали люди, которые имели очень серьезный опыт уличных столкновений. Там был настрой на уничтожение".