Трагедия в Миннеаполисе вызвала рост протестного движения

Протесты в Соединенных Штатах накануне вспыхнули с небывалым ожесточением и распространяются все шире: страна как никогда близка к гражданской войне.



Накануне в Миннеаполисе случилась трагедия, которая грозит стать фактором, определяющим внутриполитическую ситуацию в США очень надолго: агенты миграционной службы застрелили в ходе задержания человека.



По первоначальным сообщениям, у него якобы было оружие, а сам он оказывал ожесточенное сопротивление: эту сцену запечатлели в подробностях несколько свидетелей, но многое в этой истории все еще остается неясным. 37-летний погибший был медработником и никакого криминального прошлого не имел. Его смерть вызвала мобилизацию участников протеста как в самом Миннеаполисе, так и в других регионах США.



