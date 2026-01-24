3.74 BYN
Трагедия в Миннеаполисе вызвала рост протестного движения
Протесты в Соединенных Штатах накануне вспыхнули с небывалым ожесточением и распространяются все шире: страна как никогда близка к гражданской войне.
Накануне в Миннеаполисе случилась трагедия, которая грозит стать фактором, определяющим внутриполитическую ситуацию в США очень надолго: агенты миграционной службы застрелили в ходе задержания человека.
По первоначальным сообщениям, у него якобы было оружие, а сам он оказывал ожесточенное сопротивление: эту сцену запечатлели в подробностях несколько свидетелей, но многое в этой истории все еще остается неясным. 37-летний погибший был медработником и никакого криминального прошлого не имел. Его смерть вызвала мобилизацию участников протеста как в самом Миннеаполисе, так и в других регионах США.
Манифестации начинают приобретать совершенно небывалую массовость. Накануне на улицы вышли десятки тысяч, а сегодня могут выйти сотни тысяч. Стало известно, что смерть активиста грозит стать причиной нового шатдауна: депутаты от Демократической партии категорически отказываются утверждать бюджет правительства, если в нем будут фигурировать расходы на работу миграционной службы.