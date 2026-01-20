3.72 BYN
Трамп анонсировал встречи по вопросу Гренландии в Давосе
В Давосе пройдет ряд встреч по вопросу Гренландии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил по итогам телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. При этом он подчеркнул, что отступать от планов на остров не намерен.
Дональд Трамп:
"Послушайте, нам это необходимо. Это должно быть сделано. Они не могут обеспечить ее защиту. Дания - это замечательные люди, и я знаю, что их лидеры тоже очень достойные, но они туда даже не ездят. И, знаете, тот факт, что чей-то корабль побывал там 500 лет назад, а потом ушел, вовсе не означает наличия права собственности на эту территорию. Гренландия для нас очень важна!"
На Гренландию Трамп нацелился со всей серьезностью. На кону очень многое. Самый большой остров в мире, если он станет частью США, то Штаты будут вторым по площади государством после России. А если добавить и Канаду, то первым. Все это для главы Белого дома не просто вопрос престижа, а роли в истории.
Как сообщило агентство Bloomberg, на фоне конфликта с США датские власти решили в этом году полностью воздержаться от участия в форуме. Тем временем приехавшие в Давос европейские лидеры намерены использовать встречу, чтобы убедить Трампа не прибегать к шагам, которые угрожают единству и самому существованию НАТО. Об этом изданию Politico заявили несколько европейских дипломатов.