Трамп допустил, что у ряда крупных телекомпаний США могут отозвать лицензии
Трамп допустил, что у ряда крупных телекомпаний Соединенных Штатов могут быть отозваны лицензии на вещание. По его словам, 97 % репортажей об американском президенте содержат негативную и при этом лживую информацию.
Рассмотреть вопрос об отзыве лицензий Трамп предложил главе Федеральной комиссии по связи.
В последние недели на американском ТВ произошел ряд громких увольнений по политическим причинам. Одно из самых заметных - закрытие "Шоу Джимми Киммела" на канале ABC: его создатель очень неудачно пошутил по поводу убийства Чарли Кирка, за что был немедленно выставлен на улицу. По Соединенным Штатам в этой связи прокатилась волна протестов: Киммел был популярен, а его увольнение многие считают посягательством на свободу слова, гарантированную конституцией.
