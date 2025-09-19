Трамп допустил, что у ряда крупных телекомпаний США могут отозвать лицензии

Трамп допустил, что у ряда крупных телекомпаний Соединенных Штатов могут быть отозваны лицензии на вещание. По его словам, 97 % репортажей об американском президенте содержат негативную и при этом лживую информацию.

В последние недели на американском ТВ произошел ряд громких увольнений по политическим причинам. Одно из самых заметных - закрытие "Шоу Джимми Киммела" на канале ABC: его создатель очень неудачно пошутил по поводу убийства Чарли Кирка, за что был немедленно выставлен на улицу. По Соединенным Штатам в этой связи прокатилась волна протестов: Киммел был популярен, а его увольнение многие считают посягательством на свободу слова, гарантированную конституцией.