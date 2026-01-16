Трамп готовится использовать Нацгвардию для подавления бунта в Миннеаполисе

Белый дом готовится отправить в Миннеаполис Национальную гвардию для подавления беспорядков. Трамп для придания легальности решению намерен опереться на так называемый Закон о восстаниях. Решение на этот счет может быть принято в ближайшее часы.

В Миннеаполисе продолжается ожесточенное противостояние между активистами и миграционной полицией. 9 декабря 2025 года здесь застрелена женщина, которую подозревают в нападении на офицера. 16 января появились кадры жестокой расправы над еще одним манифестантом - это наверняка повлияет на активность городского бунта.