Трамп намерен отменить право на гражданство США по праву рождения

Трамп намерен отменить возможность на американское гражданство по праву рождения. Сейчас ребенок любых иностранцев, появившийся на свет в США, автоматически становится американцем. Возник даже "родильный туризм" - женщины приезжали в Штаты специально.

2 апреля Трамп должен отстоять свое решение в Верховном суде, где у него много и противников, и сторонников.

Право на гражданство по рождению считается в Америке одним из фундаментальных. Например, Обаму обвиняли в том, что его свидетельство о рождении на Гавайях поддельное, а значит он незаконно получил паспорт гражданина и стал президентом.