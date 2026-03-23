Трамп настаивает на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп надеется на ощутимый результат в переговорах между Вашингтоном и Тегераном и допускает, что конфликт будет урегулирован. Об этом сообщает Си-эн-би-си по итогам беседы с американским лидером.



Так, по словам Трампа, в уже прошедших переговорах участвовали Уиткофф и Кушнер, и эти переговоры были идеальными, на них США и Иран достигли точек соприкосновения по большинству вопросов. Трамп также заявил журналистам, что сегодня пройдет еще один раунд по телефону.



Иран, как утверждает глава Белого дома, нацелен договориться с США. При этом иранские СМИ сегодня отвергали сам факт переговоров, а МИД Ирана оценил решение Трампа отложить удары по энергообъектам как попытку снизить цены на энергоносители.



И как утверждает "Эксиос", контакты между странами есть - через посредников: Турцию, Египет и Пакистан. По данным портала, министры иностранных дел этих государств провели отдельные переговоры с представителем Белого дома Уиткоффом и главой иранского МИДа Аракчи.