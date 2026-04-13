Трамп назвал НАТО позорным объединением

Трамп вновь прошелся по НАТО, назвав блок позорным объединением. Президент США разочарован действиями союзников: Штаты заплатили НАТО триллионы долларов, но членов блока не было рядом, когда это было нужно американской стороне. А сейчас реальной угрозы уже нет. Трамп также добавил, что такой подход НАТО подвергнется "очень серьезному пересмотру".



Напомним, кризис в Альянсе начался после отказа ряда стран помочь США в войне против Ирана. В наказание Вашингтон может вывести американские войска из стран, которые не подставили плечо Пентагону. На минувшей неделе генсек НАТО отправился к Трампу, чтобы умерить его пыл. Однако это не удалось. Как сообщают СМИ, разговор за закрытыми дверями был сплошным потоком претензий со стороны главы Белого дома.