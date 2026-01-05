3.71 BYN
Трамп не исключил проведения операции против президента Колумбии
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп уже успел сделать ряд громких заявлений. Так, он не исключил проведения операции против президента Колумбии.
Также глава Белого дома сообщил, что ему нужна Гренландия - для оборонных целей. Высказался Трамп и насчет Кубы.
Дональд Трамп, президент США:
"По-моему, она уже готова пасть. Она осталась без средств к существованию. Все, что у нее было, она получала от Венесуэлы, от ее нефти. А теперь все остановилось. Так что Куба готова пасть, и я знаю, полно американцев кубинского происхождения, которые будут этому очень рады".
В то же время Трамп усомнился в необходимости активных действий против Кубы. Ранее он также заявлял, что "нужно что-то делать с Мексикой", которой, по его словам, управляют наркокартели.
Фото ТАСС