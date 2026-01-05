Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп не исключил проведения операции против президента Колумбии

Дональд Трамп уже успел сделать ряд громких заявлений. Так, он не исключил проведения операции против президента Колумбии.

Также глава Белого дома сообщил, что ему нужна Гренландия - для оборонных целей. Высказался Трамп и насчет Кубы.

Дональд Трамп, президент США:

"По-моему, она уже готова пасть. Она осталась без средств к существованию. Все, что у нее было, она получала от Венесуэлы, от ее нефти. А теперь все остановилось. Так что Куба готова пасть, и я знаю, полно американцев кубинского происхождения, которые будут этому очень рады".

В то же время Трамп усомнился в необходимости активных действий против Кубы. Ранее он также заявлял, что "нужно что-то делать с Мексикой", которой, по его словам, управляют наркокартели.

