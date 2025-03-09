Трамп неожиданно отреагировал на встречу Зеленского с Карлом III

Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13dce628-086b-42f8-91be-e1bb99e696d5/conversions/a89b5193-cdf3-4060-a552-38e252c28e86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13dce628-086b-42f8-91be-e1bb99e696d5/conversions/a89b5193-cdf3-4060-a552-38e252c28e86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13dce628-086b-42f8-91be-e1bb99e696d5/conversions/a89b5193-cdf3-4060-a552-38e252c28e86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13dce628-086b-42f8-91be-e1bb99e696d5/conversions/a89b5193-cdf3-4060-a552-38e252c28e86-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото АР

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

"Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что союзники Трампа передали недовольство главы Белого дома британским чиновникам. В ответ им было сказано, что Вашингтону было бы неуместно давать указание королю.

Вместе с тем источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время.