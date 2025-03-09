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Трамп неожиданно отреагировал на встречу Зеленского с Карлом III
Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
"Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме", - говорится в публикации.
В статье отмечается, что союзники Трампа передали недовольство главы Белого дома британским чиновникам. В ответ им было сказано, что Вашингтону было бы неуместно давать указание королю.
Вместе с тем источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время.
На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.