Трамп об итогах мирных переговоров: Остаются один-два крайне сложных, "колючих" вопроса

В Кремле еще не знают об итогах переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта между Трампом и Зеленским. В преддверии встречи лидеры России и США провели телефонный разговор. В самое ближайшее время, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, состоится новая беседа, в ходе которой обсудят содержание американо-украинских переговоров.



Тем не менее Дмитрий Песков выразил согласие Кремля с утверждением Трампа о том, что переговоры находятся в финальной стадии. Хозяин Белого дома оценил прогресс в 95 %.

Дональд Трамп, президент США:

"Если смотреть в целом, можно сказать 95 %, но я не люблю оперировать процентами. Я просто считаю, что у нас все идет очень хорошо. Мы действительно можем быть очень близки к результату. Остаются один-два крайне сложных, "колючих" вопроса, но в целом дела продвигаются уверенно. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, хотя на самом деле основной прогресс был достигнут за последний месяц. Это не процесс одного дня - все гораздо сложнее".