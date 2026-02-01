3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией и выразил уверенность в достижении взаимовыгодного соглашения, которое принесет пользу как Америке, так и Европе.
При этом Трамп не уточнил, о каких согласованных вопросах он говорит и с кем ведутся переговоры, но повторил, что Гренландия нужна США для обеспечения нацбезопасности.
Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей Дании и самой Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах о компромиссном варианте.