Президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией и выразил уверенность в достижении взаимовыгодного соглашения, которое принесет пользу как Америке, так и Европе.

При этом Трамп не уточнил, о каких согласованных вопросах он говорит и с кем ведутся переговоры, но повторил, что Гренландия нужна США для обеспечения нацбезопасности.