Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией

Президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией и выразил уверенность в достижении взаимовыгодного соглашения, которое принесет пользу как Америке, так и Европе.

При этом Трамп не уточнил, о каких согласованных вопросах он говорит и с кем ведутся переговоры, но повторил, что Гренландия нужна США для обеспечения нацбезопасности.

Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей Дании и самой Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах о компромиссном варианте.

В миреСША

переговорыГренландияДональд Трамп