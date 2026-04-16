Трамп объявил о переговорах между Ливаном и Израилем
Автор:Редакция news.by
16 апреля впервые за 34 года пройдут переговоры лидеров Израиля и Ливана - такое заявление сделал Трамп.
Предварительные договоренности о прямых переговорах между двумя странами были достигнуты на этой неделе в Вашингтоне.
Газета "Файнэншал таймс" сообщила со ссылкой на ливанских официальных лиц, что прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" ожидается вскоре и перемирие может вступить в силу уже на этой неделе. Его длительность будет зависеть от стабильности перемирия между США и Ираном.
Фото ТАСС