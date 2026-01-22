3.72 BYN
2.89 BYN
3.38 BYN
Трамп отверг идею покупки Гренландии: Я ничего платить не собираюсь
Пленарные заседания Всемирного экономического форума в Давосе продолжаются. Но главная интрига мероприятия, похоже, разрешилась: сразу после создания Совета мира Трамп отбыл из Швейцарии домой. И уже по возвращении прокомментировал проблему Гренландии, которая была одной из ключевой на форуме.
Американский президент считает, что вопрос о размещении ракет на территории острова решен, остались лишь незначительные согласования с НАТО и правительством Дании.
Дональд Трамп, президент США:
"Я ничего платить не собираюсь. Мы получим полный доступ к Гренландии, все необходимые нам военные возможности. Мы получим возможность размещать в Гренландии все, что нам необходимо, поскольку мы этого хотим. Речь идет о национальной и международной безопасности. Мы не потратим ничего, только деньги на "Золотой купол". "Золотой купол" - это как "Железный купол" в Израиле, только в сто раз лучше. Он нам нужен!"
Стало известно, что документ о создании Совета мира подписали уже 18 стран. Не обошлось без недоразумения: американские представители объявили, что это сделала и Бельгия - оказалось, что они перепутали, имея в виду Беларусь.
Трамп также отозвал направленное ранее Канаде приглашение войти в состав этой структуры. Из государств ЕС в создании Совета мира приняли участие лишь Венгрия и Словакия.