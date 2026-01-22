Трамп отверг идею покупки Гренландии: Я ничего платить не собираюсь

Пленарные заседания Всемирного экономического форума в Давосе продолжаются. Но главная интрига мероприятия, похоже, разрешилась: сразу после создания Совета мира Трамп отбыл из Швейцарии домой. И уже по возвращении прокомментировал проблему Гренландии, которая была одной из ключевой на форуме.



Американский президент считает, что вопрос о размещении ракет на территории острова решен, остались лишь незначительные согласования с НАТО и правительством Дании.

Дональд Трамп, президент США:

"Я ничего платить не собираюсь. Мы получим полный доступ к Гренландии, все необходимые нам военные возможности. Мы получим возможность размещать в Гренландии все, что нам необходимо, поскольку мы этого хотим. Речь идет о национальной и международной безопасности. Мы не потратим ничего, только деньги на "Золотой купол". "Золотой купол" - это как "Железный купол" в Израиле, только в сто раз лучше. Он нам нужен!"