Трамп пообещал Ближнему Востоку "золотой век"

Трамп не скрывает ликования на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и предстоящих переговоров, а также обещает наступление "золотого века" на Ближнем Востоке.

По его словам, и Иран, и остальные страны больше не хотят кровопролития. Политик заявил, США окажут помощь в восстановлении транспортного сообщения в Ормузском проливе, не забыв упомянуть при этом о возможности заработать большие деньги.

При этом Трамп заверил, что Тегеран вскоре сможет начать процесс восстановления, однако Штаты "будут рядом", чтобы убедиться, что все идет хорошо.