Трамп премьеру Норвегии: Я больше не обязан думать о мире

Трамп превращает Гренландию в инструмент глобального противостояния для давления на Европу накануне Давоса. Стало известно содержание письма американца премьеру Норвегии. В частности, Трамп пишет, что "больше не обязан думать о мире", так как ему, собственно, и не дали Нобелевскую премию мира.

Эксперты уверены, что Вашингтон освобождает себя от моральных обязательств и усиливает угрозы тарифами на европейский импорт, если ЕС не уступит по Гренландии. А те, собственно, и не думают уступать. По европейской традиции о подготовке жесткого ответа на шантаж Трампа очень громко объявили Германия и Франция.

Армин Лашет, глава комитета по иностранным делам бундестага (Германия):

"Да, сегодня в комитете по иностранным делам мы как раз обсуждали эту тему. Рассмотрели все возможные сценарии, проанализировали всю имеющуюся информацию. Но это не отменяет того, что если это произойдет, то мы окажемся относительно бессильными. Не думаю, что мы тогда станем приводить в действие обязательства по военной помощи и поддержим Данию в войне против США. Это совершенно исключено".