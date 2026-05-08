Трамп пригрозил Ирану более жесткими ударами в случае отказа от сделки
Автор:Редакция news.by
Ультиматум от Вашингтона: США могут нанести удары еще сильнее и жестче, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение с Вашингтоном. Об этом телеканалу ABC News заявил американский лидер Дональд Трамп.
Ночью на 8 мая стороны обменялись ударами. Однако, несмотря на эскалацию в регионе, по мнению главы Белого Дома, ночные атаки не означают возобновление войны или прекращения режима перемирия на Ближнем Востоке.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры, а заключение сделки может произойти в любой день.