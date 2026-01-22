Трамп раскрыл некоторые детали возможной сделки с НАТО по Гренландии. В интервью CNBC он дал понять, что проект соглашения, которое он анонсировал накануне, предусматривает предоставление США прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе ПРО "Золотой купол".

Ранее Трамп заявил, что будет обсуждать судьбу острова с генсеком НАТО, который, по его словам, "важнее", чем представители Дании. Более того, в СМИ появилась информация, что Вашингтон может предложить жителям Гренландии по миллиону долларов, если они проголосуют за присоединение к США.

В свою очередь премьер Бельгии в ходе экономического форума в Давосе сказал, что Евросоюз в ситуации с Гренландией "рискует потерять свое достоинство".