Трамп распорядился закрыть все зарубежные офисы радиостанции "Голос Америки"
Автор:Редакция news.by
Как сообщает издание "Нью-Йорк таймс", Дональд Трамп распорядился закрыть все зарубежные офисы радиостанции "Голос Америки". Белый дом уведомил об этом Конгресс Соединенных Штатов.
Таким образом противостояние между исполнительной и судебной властью окончательно разрешилось: ранее суд постановил вернуть на работу всех уволенных сотрудников "Голоса Америки" и "Американского агентства по глобальным медиа", однако Белый дом настоял на своем.
В итоге уже остались без работы 532 сотрудника радиостанции, а скоро к ним присоединятся остальные - общее число составит несколько тысяч человек.