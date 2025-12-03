Как сообщает издание "Нью-Йорк таймс", Дональд Трамп распорядился закрыть все зарубежные офисы радиостанции "Голос Америки". Белый дом уведомил об этом Конгресс Соединенных Штатов.

Таким образом противостояние между исполнительной и судебной властью окончательно разрешилось: ранее суд постановил вернуть на работу всех уволенных сотрудников "Голоса Америки" и "Американского агентства по глобальным медиа", однако Белый дом настоял на своем.