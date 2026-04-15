3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО
Автор:Редакция news.by
Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО. В Вашингтоне 15 апреля убеждены, что альянс не пришел на помощь сейчас, не сделает этого в будущем. А потому платить за членство нецелесообразно.
"Почему мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, если они не будут с нами? Если они не будут с нами в Иране, они не будут с нами по гораздо более крупному вопросу, чем Иран", - заявил президент США.
Европа и Канада планируют создать собственный альянс
На этом фоне Евросоюз совместно с Канадой обсуждают создание собственной военной организации (так называемого европейского НАТО). Пока работа идет неофициально. Предварительно план не призван составить конкуренцию действующему альянсу.