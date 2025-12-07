Трамп разочарован отсутствием реакции Зеленского на проект мирной сделки

"Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский еще не прочитал предложение. Его команда в восторге от плана, но он - нет. Москва с этим соглашением согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда поддерживает план, но он его даже не читал".