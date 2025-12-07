3.76 BYN
Трамп разочарован отсутствием реакции Зеленского на проект мирной сделки
В Белом доме все больше недовольны Киевом. Трамп разочарован отсутствием реакции Зеленского на проект мирной сделки, обсуждение которого на разных уровнях идет уже несколько недель.
По его словам, предложение получило поддержку Москвы и украинской команды переговорщиков, но сам Зеленский его даже "не читал".
Дональд Трамп, президент США:
"Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский еще не прочитал предложение. Его команда в восторге от плана, но он - нет. Москва с этим соглашением согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда поддерживает план, но он его даже не читал".
Как сообщается, 8 декабря Зеленский посетит Лондон, где, вероятно, захочет проконсультироваться с европейскими лидерами, прежде чем дать ответ на проект мирного плана. При этом западные СМИ пишут: европейцы отговаривают Киев соглашаться на вывод войск из Донецкой области.
Фото ТАСС