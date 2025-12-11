Дональд Трамп все более пессимистичен относительно успеха своего мирного плана. Американский президент полагает, что Киев тормозит объявление перемирия и начало мирного процесса, а также восстановления Донбасса.

Дональд Трамп, президент США:

"Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. На самом деле, за исключением президента Зеленского, всем нравится сама идея сделки. Это сделка, которая могла бы предотвратить гибель тысяч людей каждый месяц. Тысячи и тысячи жизней, в основном солдат, но, как вы знаете, там продолжают сбрасывать бомбы".

В связи с позицией Киева Трамп еще не принял решение, будет ли американская сторона участвовать 13 декабря в многосторонней встрече с Украиной и европейцами. Также не ясно пока, если она состоится, какого уровня политики на ней будут представлены.

Между тем Киев и Брюссель торпедируют одно за другим предложения Трампа и готовятся к долгой войне. Зеленский фактически отверг требование провести президентские выборы: они, по его словам, якобы, могут состояться лишь по окончании конфликта. А Брюссель завершает подготовку к конфискации замороженных российских денег: 11 декабря послы стран ЕС подписали документ, продлевающий эту заморозку на неопределенный срок, а 12-го может быть принято окончательное решение о передаче этих средств Киеву в обход, как ожидается, Венгрии и Бельгии.