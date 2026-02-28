Трамп следил за операцией в Иране в прямом эфире

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа и его команды в момент проведения операции против Ирана. Он следил за атакой на Иран из своего имения во Флориде.

По данным американских СМИ, Трампа заранее проинформировали, что атака на Иран будет сопровождаться высокими рисками, но и потенциальная выгода в случае успеха тоже будет велика. 28 февраля ближе к вечеру состоялся телефонный разговор Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - эту информацию подтвердила официальный представитель Белого дома.